Ilrestodelcarlino.it - Matelica si fa il regalo, Treviso va al tappeto

THUNDER76 MARTINA66 THUNDER HALLEY: Shash 2, Cabrini 10, Patanè 3, Celani 6, Battellini, Gramaccioni 13, Gonzalez 12, Zamparini 3, Poggio 9, Bonvecchio 18, Andreanelli, Sanchez. All. Sorgentone. MARTINA: Vespignani 5, Peresson 15, Stawicka 5, Lazzari, Aghilarre 2, Chukwu 8, De Pozzo 5, Egwoh 2, Aijanen 22, Carraro 2. All. Matassini. Arbitri: Mammoli e Ricci di Perugia. Parziali: 18-12, 16-25, 22-16, 20-13.torna al successo dopo due sconfitte e lo fa contro una diretta concorrente al quarto posto in classifica: obiettivo, questo, di metà stagione che, se raggiunto, consentirà alla Halley di accedere alla Final eight di Coppa Italia. Al giro di boa manca una sola giornata, in programma il 4 gennaio, con la trasferta delle ragazze di coach Sorgentone in casa del Rovigo.