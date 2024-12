Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: primo affresco della predestinata Grotian

Si chiude qui la diretta e l'ultima gara dell'anno solare 2024, ci ritroveremo a inizio gennaio nel tempio di Oberhof. Un saluto sportivo e un augurio di buone feste!15:44 In ogni caso, Selina Grotian ricorderà il 22 dicembre 2024 come data della prima vittoria in Coppa del Mondo. La sensazione è che Annecy-Les Grand Bornand sarà ricordata per i primi affreschi di due futuri campioni, Martin Uldal e Selina Grotian.15:43 Se da un lato quindi c'è soddisfazione per i due 'zero' delle giovani azzurre, da un altro c'è il disappunto e rammarico di aver perso ere geologiche nell'ultima tornata. Per Trabucchi un 17° posto che vale molto, per Auchentaller una occasione persa.15:39 E tocca anche rimarcare come Trabucchi e Auchentaller abbiano i peggiori crono nell'ultimo giro, pagando rispettivamente 54?8 e 51?0 da Fialkova, che ha fatto qualcosa di mostruoso.