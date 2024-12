L’ex raffineria di Cremona ha sversato 42 tonnellate di idrocarburi | il ministero dell’Ambiente chiede 85 milioni di euro di danni a Tamoil

Ilfattoquotidiano.it - “L’ex raffineria di Cremona ha sversato 42 tonnellate di idrocarburi”: il ministero dell’Ambiente chiede 8,5 milioni di euro di danni a Tamoil

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quasi ottoe mezzo didi risarcimento chiesto dale della Sicurezza energetica, sulla base delle conclusioni della relazione dell’Ispra, all’aziendaper il danno ambientale e d’immagine chediha provocato negli anni. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ente pubblico sottoposto a vigilanza ministeriale), nell’ambito della causa civile intentata controdal– a seguito della sentenza penale divenuta definitiva (2020) che ha condannato il managerEnrico Gilberti a tre anni di reclusione per disastro ambientale colposo aggravato – ha individuato due profili di danno ambientale. La prima tipologia riguarda il “danno ambientale attuale”, per via della quantità di sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee esterne al sito industriale (dal 2011 convertito in deposito) diffuse dal 2001 al 2006, periodo preso in considerazione nel processo penale.