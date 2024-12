Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Boloca di un’altra categoria, Thorstvedt serve l’assist

MOLDOVAN 6. Battuto dalla zuccata di Le Douaron, vi si oppone poco dopo respingendone la conclusione di piede con una parata non banale. Su Di Francesco lo salva la traversa. TOLJAN 6. Tiene a bada Di Francesco, che tuttavia ha la gamba cheper togliergli gli spazi che al neroverde servirebbero per avanzare. Bella chiusura su Le Douaron poco prima dell’ora di gioco. MUHAREMOVIC 6,5. Spesso senza punti di riferimento, li prende in Verre quando si accentra, ma più spesso collabora alla costruzione della manovra. Stringe la fase difensiva con un paio di ‘muri’ decisivi nel momento migliore del Palermo. ODENTHAL 6. Il canovaccio tattico gli consegna Le Douaron, cui Dionisi appalta il centro del tridente. Il francese lo ‘brucia’ quando va a prendersi l’uno a uno, e poco dopo per scappare verso la porta neroverde, ma alla lunga l’olendesone prevale.