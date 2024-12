Lanazione.it - Firenze, Capannucce in Città: iscrizioni aperte fino al 22 dicembre

, 192024 -in, la rassegna fiorentina che invita a celebrare il Natale conservando la tradizione del presepe, conferma il suo successo e sfiora i 2.000 partecipanti quando mancano poche ore al termine delle: c'è tempoal 22. Sono tantissime le foto e i video inviati alla mail [email protected] da parte dei piccoli e grandi presepisti toscani e non solo. Presepi realizzati artigianalmente, originali e creativi, sempre più artistici e social. Da 23 anniininvita a mantenere vivo l'insegnamento di San Francesco, a realizzare il presepe a casa, a scuola o in parrocchia per celebrare il significato autentico del Natale. Possono partecipare privati cittadini, classi o intere scuole, e ancora gruppi di catechismo, oratori e parrocchie, ma anche attività commerciali, associazioni o aziende.