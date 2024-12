Quotidiano.net - Dacia Duster 4x4. Un vero fenomeno anche sulla neve

Leggi su Quotidiano.net

di Francesco ForniDella sua specie non ce ne sono poche. Nuova4x4 combina la tecnologia mild hybrid 48 Volt alla trazione integrale, offrendo un’esperienza di guida versatile e adatta a molteplici situazioni,e ghiaccio compresi. Disponibile a partire da 25.900 euro, rappresenta una soluzione interessante per chi desidera un SUV compatto in grado di affrontarepercorsi fuoristrada.si distingue nel panorama automobilistico per la sua capacità di offrire la trazione integrale in un segmento in cui questa soluzione è diventata sempre più rara. Tale caratteristica, presente sin dalla prima generazione, permette di ampliare il raggio di azione e la sicurezza di guida, soprattutto su terreni accidentati. La Nuova4x4 si presenta con un innovativo powertrain mild hybrid 48V abbinato alla trasmissione manuale a 6 rapporti.