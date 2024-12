Da Shiva ad Amoroso, noia natalizia. Menomale che ci sono Di Bella e Taxi B - Le recensioni delle nuove uscite musicali

Leggi su Open.online

Settimana prepovera die anche quelle che cinon esaltano di certo. Se guardiamo ai dischi usciti, tra i big abbiamo solo, peccato che questi nuovi quattro branidi unamortale. Molto meglio gli album di Uzi Lvke, Peter White e Wism. Più animata la situazione per quanto riguarda i singoli, se mettiamo da parte il solito poppettino di Alessandra, il ritorno insipido dei Gemelli Diversi e quello tenero dei Jalisse, poi qualcosa in mano di molto buono ci resta. Ci riferiamo per esempio a quella perla di brano che mette insieme Francesco Die Alice, ma è ottimo anche quello di Davide Shorty e Casadilego, la cazzimma di Fudasca, il romanticismo di Briga e lo sfogo di Lina Simons. Zona rap da segnalare un nuovo pezzo di Night Skinny, un nuovo pezzo di DrefGold e una genialata di dubbio gusto diB.