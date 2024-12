.com - Cortina Express, recensione: Christian De Sica e Lillo riscrivono il cinepanettone

La nostradi, la nuova commedia natalizia firmata da Eros Puglielli conDee Isabella Ferrari: un nonben recitato, scritto con un buon piglio comico e in grado di riformulare almeno in parte il genereConritorna uno dei sottogeneri cardine del cinema italiano, e precisamente della commedia italiana, da ben 41 anni. Quello di Eros Puglielli è però un2.0. che riprende soltanto alcuni elementi di quel filone, riaggiornandoli alla contemporaneità e allo zeitgeist grazie ad una sceneggiatura di discreta verve comica, ad un’ottima chimica tra il duo di protagonistiDe, a dei bravi comprimari tra cui Isabella Ferrari e Paolo Calabresi e, in generale, alla mano sicura di Puglielli nonostante un calo di ritmo nel secondo atto.