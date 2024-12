Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Saelemaekers potrebbe rinnovare nonostante il prestito

Importanti novità emergono sul futuro di Alexisin relazione al. Come riportato da Matteo Moretto, l’esterno belga, attualmente insecco alla Roma,non solo rimanere nei radar del club rossonero, ma addiritturail proprio contratto con la societàese, confermando così il forte interesse della dirigenza verso il calciatore. Al momento, il contratto che legaalha una scadenza fissata al 30 giugno 2027. Tuttavia, un dettaglio significativo riguarda la decisione del club rossonero di inserire, prima del trasferimento temporaneo alla Roma, una clausola che permette l’estensione dell’accordo tra le parti. Questo aspetto dimostra chiaramente che ilcontinua a vedere nel belga un elemento strategico per il futuro,l’attuale parentesi in giallorosso.