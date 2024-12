Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Casadei possibile? Il retroscena. Moncada…

Leggi su Pianetamilan.it

Cesarepotrebbe presto fare ritorno in Italia. Il 19 agosto 2022 l'Inter ufficializza la cessione del centrocampista al Chelsea. Il giocatore non aveva mai debuttato in Serie A, ma aveva brillato nel campionato Primavera convincendo i blues a investire una cifra importantissima, circa 15 milioni più 5 di bonus.non ha brillato in Premier League e potrebbe tornare nel nostro campionato già a partire dalla prossima sessione di. Come scrive Calcimercato.com, per Cesare, al momento al Chelsea, si potrebbero aprire le porte della Serie A: Monza e Lazio sarebbero pronte ad offrirgli la possibilità di esordire nel campionato italiano. Entrambi i club sarebbero pronti a chiudere unaoperazione in prestito. E il? Si è parlato spesso del talento italiano anche in orbita rossonera.