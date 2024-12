Calciomercato.it - Baroni trova la pecca: “Non mi è piaciuta”. Giampaolo applaude il Lecce: “Commovente”

La Lazioil gol vittoria soltanto nel finale contro ilnonostante la superiorità numerica: le parole del tecnico biancocelesteVittoria sofferta. La Lazio batte 2-1 ile mette alle spalle la pesante sconfitta casalinga contro l’Inter. Decisiva la rete di Marusic nei minuti finali, con i salentini in dieci per tutto il secondo tempo.archivia l’Inter: “Complimenti ai ragazzi. Una cosa non mi è” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara a ‘DAZN’ Marcocommenta così la partita: “Niente turnover? Marusic è un titolarissimo, è uno dei calciatori più importanti che abbiamo. È un esempio, un professionista. Nel secondo tempo eravamo poco puliti, ho provato a mettere qualcosa sugli esterni. È mancata lucidità, precisione, nei cambi abbiamoto più brillantezza e qualità.