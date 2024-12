Ilrestodelcarlino.it - Babbi Natale di corsa per solidarietà a Terre Roveresche, la carica dei trecento

(Pesaro Urbino), 22 dicembre 2024 – Oltre 300 Santa Claus hanno dato vita questa mattina alle 17esima edizione di “in Allegria”. Un appuntamento fisso della domenica che precede il giorno della Natività, che richiama ogni anno atantissima gente anche da fuori regione per dar vita a questa podistica non competitiva che partendo dal municipio di Barchi attraversa Orciano e San Giorgio fino ad arrivare a Piagge. Undici chilometri di festa e di, perché la quota di iscrizione di 7 euro di ognuno dei partecipanti, rigorosamente vestiti con il costume di Babbo, viene devoluta dagli organizzatori a Unicef, Avis, Ail, Omphalos e Urukundo, associazione, quest’ultima, che sostiene le popolazioni pigmee del Burundi. A rendere particolarmente suggestiva questasui generis ha contribuito anche quest’anno la “Christmas Safety Sledge”: la slitta di Babbotrainata da un cavallo (in questa occasione, Italia, una bellissima femmina di 8 anni), che ha scandito un’andatura agevole per tutti i “concorrenti”, precedendo il serpentone rosso e bianco, accolto lungo il percorso da tanti adulti e bambini festanti e anche da spettacoli di animazione preparati dalla quattro Pro Loco degli altrettanti municipi coinvolti.