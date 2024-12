Bergamonews.it - Attentato di Magdeburgo, anche a Bergamo si rafforzano i controlli antiterrorismo

e in provincia isaranno aumentati dopo l’. Ai mercatini di Natale del capoluogo del Land tedesco Sassonia-Anhalt venerdì 20 dicembre hanno perso la vita 5 persone e oltre 200 sono state ferite a causa di un’auto che si è improvvisamente lanciata contro le bancarelle.Rafforzate con effetto immediato le misure nei luoghi con una rilevante affluenza di pubblico: mercatini di Natale, centri commerciali, luoghi di culto, ritrovi per giovani. Potenziata la vigilanzanegli aeroporti e negli scali ferroviari, come sulle principali arterie stradali e autostradali.Sabato 21 dicembre in una riunione al Viminale con i vertici delle forze di polizia il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha raccomandato massima attenzione.