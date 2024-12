Usyk contro Fury | barba lunga crocifisso e cintura Ecco le dispute tra i team in vista del match

Leggi su Sportface.it

Bellanon fa saggezza. Ma può aiutare sul ring: è l’idea dello staff di Oleksandr, campione del mondo dei pesi massimi WBC, WBA, WBO, pronto a sfidare Tysonche si è presentato alla cerimonia del peso, alla vigilia della rivincita iridata, con una foltache non è passata inosservata agli occhi degli addetti ai lavori. Nel pugilato professionistico le barbe devono essere tenute di solito curate e tenuta ad una certa lunghezza e a tal proposito ildisi è chiesto se lafolta dipotesse effettivamente attutire un colpo. Il promotore Alex Krassyuk ha ribadito il concetto a Sky Sports: “La regola dellaè stata violata. Le regole del WBC dicono chiaramente: ‘Un pugile può sposare unae/o baffi tagliati a patto che, a discrezione della commissione e del supervisore, lo spessore dei peli facciali non: (1) attutisca o in alcun modo influenzi l’impatto o la traiettoria dei pugni; o (2) causi tagli o abrasioni al suo rivale”.