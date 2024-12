Ilrestodelcarlino.it - Spalletti: "Rozzi, personalità incredibile"

Blitz nel Piceno, a grande sorpresa, per il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Luciano. La tappa ascolana dell’allenatore era dovuta, ieri mattina, al fatto di essere stato scelto come ospite d’onore per l’inaugurazione del nuovo showroom di Agricentro, a Castel di Lama. Il tecnico, che è un grande appassionato di trattori, avendo anche dei terreni privati che coltiva nel tempo libero, ha colto l’occasione per ricordare Costantino, Presidentissimo dell’Ascoli, a trent’anni dalla sua scomparsa. "Lui è stato un’icona, un marchio del mondo dello sport e non solo per il calcio – ha spiegato–. Aveva questa, ma anche questa forza che sprigionava pur non essendo imponente dal punto di vista fisico. Però sapeva sempre ritagliarsi la sua strada.