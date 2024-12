Ilgiorno.it - Shopping e feste. In regalo cartoline d’autore

Leggi su Ilgiorno.it

ina quanti fannodi Natale a Bellano. Anzi,di due autori in. Sono infatticon le foto di Carlo Borlenghi, il fotografo di casa di 68 anni specializzato in regate, Coppa America e Luna Rossa, che si è ispirato alle opere del maestro Danilo Vitali, artista 89enne anche lui di casa, uno dei pochi custodi rimasti della tecnica del cesello a sbalzo su lastre di rame. Leritraggono 400 soggetti stampati in duecento copie ciascuno, che saranno donati a chi comprerà nei negozi di Bellano nei negozi del paese aderenti. A ogni esercente è stata data una singola serie die i clienti possono collezionare l’intera serie, in distribuzione dall’altro giorno, servendosi nelle diverse attività locali. Una speciale cartolina è riservata ai visitatori dello nuovo spazio San Nicolao Arte contemporanea, dove sono esposte le creazioni del maestro Danilo Vitali.