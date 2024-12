Ilgiorno.it - Pieve Porto Morone, boato nella notte: fatto esplodere il bancomat BPM in via Cavallotti

(Pavia), 21 dicembre 2024 - Un altrocon la 'marmotta'. Mancavano circa 10 minuti alle 5 di oggi, sabato 21 dicembre, quando è stato sentito il. Nel mirino dei malviventi lo sportello automatico del Banco BPM, in via Felice. Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso 3 uomini, vestitit di scuro e irriconoscibili per i volti travisati, scendere da un Suv nero. In pochi istanti hanno inserito l'esplosivo, tramite la cosiddetta marmotta,bocchetta del, che hanno sventrato per impossessarsi dei soldi, riuscendo nel loro intento: hanno portato via un bottino ancora in corso di quantificazione, ma che dovrebbe aggirarsi sui 20-30mila euro. Probabilmente il colpo è stato messo a segno non a casoserata di venerdì, dopo che gli sportelli automatici della banche vengono caricati dei contanti per i prelievi nel week-end, frequenti specie a ridosso delle festività natalizie, per un bottino così ingente.