Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO GENOA-NAPOLI 1-2: Meret come Superman, Pinamonti non basta

I voti edel match valido per la 17a giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori della partita al Marassi di Genova. Esultanza dei calciatori dela Genova (LaPresse) Calciomercato.itLeali 6Sabelli 5 (Norton Cuffy 6) –Bani 5Vasquez 5Martin 5Frendrup 5,5Badelj 5 (Thorsby 6)Miretti 5,5 (Balotelli 6)Zanoli 66Vitinha 5,5 (Ekuban 6)All. Patrick Vieira 68 – Mette letteralmente le sue mani sulla partita. Nella prima parte di gara è uno spettatore non pagante. Poi sale in cattedra e diventa decisivo in almeno tre parate. A dire il vero sono tre miracoli..Di Lorenzo 6Rrahmani 7Juan Jesus 6Olivera 6,5Anguissa 7,5Lobotka 6,5McTominay 6,5Politano 6 (Spinazzola)Lukaku 6,5 (Simeone 6)Neres 6,5 (Kvaratskhelia 6)All. Antonio Conte 6,5(4-3-3): Leali; Sabelli (79? Norton Cuffy), Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (70? Thorsby), Miretti (83? Balotelli); Zanoli,, Vitinha (70? Ekuban).