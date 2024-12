Pianetamilan.it - Milan Primavera, non solo Scotti: in classifica si vola sulle ali del talento

Unvivace, convinto, conscio del proprio potenziale. La squadra vista nella vittoria esterna contro il Monza dimostra la bontà del lavoro di Federico Guidi. Il gruppo rossonero appare compatto, coeso e unito in termini di gioco e ambizioni. Daa Ibrahimovic, passando per Eletu e Comotto, senza dimenticare Dutu e Perera: ilali del. 10 vittorie in 17 partite, unpareggio e 6 sconfitte portano ilal quinto posto in. I punti parlano chiaro: i rossoneri sono a -5 dalla vetta occupata, per ora, dalla Roma. I 36 gol fatti (secondo miglior attacco del campionato) e le 24 reti subite (quinta miglior difesa) decorano una posizione che include i rossoneri alla lotta scudetto. Tantocoadiuvato da un gioco chiaro e riconoscibile: ilvuole il controllo del pallone, i giocatori sanno cosa fare e si prendono le giuste responsabilità.