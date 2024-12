Ilnapolista.it - Lega Serie A, Simonelli si ritiene già il presidente, voleva convocare il consiglio e invece l’ha fatto Casini (CorSera)

Leggi su Ilnapolista.it

Monica Scozzafava sul Corriere della Sera rivela alcuni retroscena sulla elezione di Ezio(non ancora proclamato) adiA.A tutt’altro che unita dopo l’elezione diLa prima rivelazione riguarda il voto decisivo che ha permesso adi ottenere la maggioranza in.“Già al momento del voto sulla modifica dello statuto (passaggi tecnici, come sul numero di consiglieri federale aumentati da tre a quattro), 14 club si sono astenuti, mentre sei si sono dichiarati a favore. La mossa è servita alle società per contarsi, come prodromo alla votazione principale della giornata.. ha ottenuto quattordici preferenze. Ovvero, una in più (quella del Lecce) di quelle che i club gli avevano tributato nella prima riunione“.Durante l’assemblea precedente, infatti,ottenne 13 votiche 14.