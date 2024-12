Sport.quotidiano.net - Le interviste. "Fatto la partita che avevamo preparato»

PONTEDERASoddisdella prestazione, un po’ meno del risultato. Questo è stato il sintetico concetto espresso da Leonardo Menichini dopo lo 0-0 contro il Legnago. "Nel primo tempo – ha detto - abbiamo creato 5-6 palle gol, abbiamo sbagliato un rigore e colpito un palo. La patita però l’abbiamo fatta noi. C’è rammarico per il risultato, non delusione, perché la squadra halache". "Nel secondo tempo – aggiunge – siamo riusciti comunque a creare qualcosa ma più lava avanti e non riesci a sbloccarla e più sale l’ansia. Così il Legnago ha tenuto più palla e ci ha impedito di renderci pericolosi, ma hoi complimenti ai ragazzi, perché la squadra ha giocato a calcio". "Non prendere gol – ha proseguito il tecnico del Pontedera – è sempre importante.