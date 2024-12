Metropolitanmagazine.it - La storia di Michele Padovano, chi è l’ex giocatore della Juventus che è stato arrestato per traffico di droga: innocente dopo 17 anni

Ladi ingiustizia didiventa un docufilm. L’attaccante che aveva conquiuna Champions League con laha atteso 17tra carcere e tribunaliCresciuto alla periferia di Torino, bomber sui campi di calcio di ogni categoria fino alla vittoriaCoppa Campioni nel 1996 con la, segnando uno dei calci di rigorefinale. Una squadra piena di leader e campioni in cuiè il quarto attaccante insieme al capitano Gianluca Vialli, con il quale condivide fin dall’inizio un rapporto speciale, a Fabrizio Ravanelli e a un giovane Alessandro Del Piero. Arrecon l’accusa di finanziare uninternazionale di stupefacenti. Fatale, per gli inquirenti, il prestito di 35.000 euro a un amico d’infanzia, Luca Mosole, considerato a capo dell’associazione a delinquere, alla qualeperò non appartiene in nessun modo.