La poetica della pasta Barilla, un romanzo pieno di vita e di humour romagnolo

Cercare se stessi nelle vite degli altri, specchiarsi negli slanci e negli errori, nelle passioni, negli addii e nei ritorni: è quello che ogni buon narratore sa fare ed è quello che ha raccontato Claudio Menni nelLa. Etnografia in 22 quadri, narrando naturalmente anche se stesso, osservandosi come un etnografo, un antropologo e anche un comico, con lotipicamenteche sa descrivere tragedie e le loro derive farsesche.Il narrare di Menni, amicoNazionale scrittori che vive a Casola Valsenio (in provincia di Ravenna), è ricco, sfaccettato. Claudio ne ha già dato prova in un altro lussureggiante e picaresco, Le avventure di Gardo Mongardo. Anche questa sua “” lo rivela tagliente ed essenziale come sul campo di calcio, irriducibile e “pop”, anche di fronte ai rovescisorte: “In ognuno esiste una vite di acciaio cromato fra fegato e pancreas – scrive – che ci sostiene dalla punta delle dita allo stomaco, che unisce lo stomaco all’anima.