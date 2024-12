Giornalettismo.com - La grande rivoluzione nel calcolo degli ascolti Tv

Dal prossimo 30 dicembre, cambierà totalmente ilTV. Dovendo stare al passo con l’innovazione tecnologica e le nuove modalità di fruizione dei contenuti, Auditel ha sviluppato un modello – il primo a livello internazionale – che prevede, tra le tante novità, il dato aggregato non solo della visione “tradizionale” attraverso il mezzo televisivo ma anche quello relativo all’utilizzo di tablet, smartphone e pc. Dunque, con sempre meno italiani che utilizzano un televisore (preferendo l’utilizzo di altri dispositivi) questa soluzione, chiamata Standard Total Audience di Auditel, si punta ad allargare il perimetro dell’analisi di ciò che viene prodotto e trasmesso. Con risultati che avranno un impatto importante anche per gli editori che potranno rafforzare la propria posizione contrattuale con le società concessionarie per quel che riguarda la vendita di spazi pubblicitari.