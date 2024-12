Inter-Como probabili formazioni | si ferma Correa Barella in panchina?

Leggi su Ilnerazzurro.it

sarà il Monday Night della 17^ giornata di Serie A, partita in programma alle 20.45 e che sarà visibile su canali e piattaforme DAZN, con la visione che sarà disponibile anche sul canale Calcio di Sky.L’giunge all’incontro sull’onda dell’entusiasmo derivato dalla prova di forza contro la Lazio, e avrà come obiettivo quello di regalare un sereno natale ai propri tifosi. Dall’altro lato, il, sempre nella scorsa giornata ha battuto l’altra squadra della capitale, la Roma, per due reti a zero, tornando al successo in A dopo un periodo lunghissimo di nove partite dove non era mai riuscita a centrare il massimo risultato.Simone Inzaghi, come ormai abitudine, sarà costretto a scegliere minuziosamente i giocatori da impiegare al fine di centellinare al meglio le forze dell’o gruppo, reduce anche dall’ottavo di finale di Coppa Italia disputatosi giovedì e conquistato per due reti a zero ai danni dell’Udinese.