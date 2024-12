Ilgiorno.it - Fabrizio Corona, è nato Thiago: il figlio con la compagna Sara Barbieri

Milano, 21 dicembre 2024 –sono diventati genitori: èil loro primo. La coppia ha annunciato il lieto evento con un paio di immagini sui social, dopo alcuni giorni di silenzio ma durante i quali i numerosi fan della coppia aspettavano di avere notizie, visto che il termine della gravidanza cadeva proprio intorno a Natale. Le storie Instagramè diventato papà per la seconda volta (il primoCarlos Maria ha 22 anni ed èdall’amore con l’ex moglie Nina Moric, ndr). L’annuncio è arrivato attraverso i social, dove l’ex re dei paparazzi ha condiviso una Instagram Story che lo immortala mentre bacia delicatamente il piccolo, avvolto in una copertina azzurra. La nascita diera stata anticipata da uno scatto condiviso sempre sui social, in cui si vedevamentre si dirigeva verso la sala parto.