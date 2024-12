Ilrestodelcarlino.it - Due località venete tra le migliori mete sciistiche 2024-2025: ecco quali sono

Belluno, 21 dicembre– Il Veneto brilla ancora per latà delle sue. A incoronare ben duedel Bellunese è una ricerca della piattaforma online Preply, utilizzata da utenti di tutto il mondo per imparare l’inglese. E proprio dal suo ampio bacino di fruitori è riuscita a stilare una classifica delleitaliane, con un metodo singolare che unisce vari indicatori. Preply ha infatti preso in considerazione i volumi di ricerca online, le foto professionali caricate sul web, gli hashtag sui social media, le recensioni, le nevicate medie e i costi degli abbonamenti stagionali. A spuntarla è Livigno, in Lombardia, seguita immediatamente dalla veneta Cortina d’Ampezzo. La Regina delle Dolomiti è stata cercata per 368 mila volte nella scorsa stagione sciistica (dicembre 2023 – febbraio), con un volume di hashtag su Instagram pari a 482.