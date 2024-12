Ilrestodelcarlino.it - Dall’ospedale alla Procura. Il protocollo per le donne

L’utilità per i pm sarà ampia. E non riguarderà solo gli aspetti legaticompletezza del fascicolo. Ma - ad esempio - anche le possibilità che le nuove norme offrono per eseguire un arresto differito in caso di violenza domestica e stalking. Laha appena siglato unper documentare nei principali ospedali ravennati, attraverso scatti fotografici, eventuali situazioni legate a violenze. In particolare il Soroptimist Club Ravenna ha donato tre macchine fotografiche digitali in grado di offrire la possibilità agli operatori sanitari dei nosocomi di Ravenna, Faenza e Lugo di affiancare al referto medico anche una sezione di immagini. Naturalmente occorrerà il consenso del paziente; dopo gli scatti, la macchina verrà conservata in un luogo sicuro. Quindi, entro 24-48 ore, dovrà essere consegnata al direttore sanitario, l’unico in possesso delle credenziali per potere accederepiattaforma informatica ’Axon’ della polizia locale: una volta lì, le foto non saranno più consultabili da nessuno se non d