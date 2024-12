Oasport.it - Combinata nordica, Geiger vince la Gundersen di Ramsau con una super rimonta. Buzzi e Pittin in top30

Leggi su Oasport.it

Vinzenzsi inventa unada urlo nel segmento di fondo, recupera 14 posizioni in 10 chilometri eladi, in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di. Il tedesco si è aggiudicato dunque l’ultima gara dell’anno con una prestazione devastante sugli sci stretti, accorciando le distanze sui primi due della classifica generale e restando in lizza per la Sfera di Cristallo., 15° dopo il segmento di salto sul trampolino piccolo austriaco con un distacco di 1’06” dal leader Ryota Yamamoto (crollato poi in 20ma piazza al termine della), si è reso protagonista di una progressione impressionante sulla pista stiriana raggiungendo il gruppo di testa già nel corso del terzo giro e poi facendo la differenza nell’ultima tornata con un attacco micidiale.