Donnaup.it - Ciambelle golose, senza uova e senza burro: buonissime e pronte in 5 minuti!

in 5!Salve a tuttiii! Oggi vi mostro come preparare delle fantastichedolci alla zucca. Una ricetta semplicissima e veloce come sempre. E’ fantastica ed il risultato è strepitoso, sono più buone dei Donuts! Ora vi elenco gli ingredienti ed il procedimento.in 5!Per 9 di queste piccole meraviglie vi servirà: Ingredienti120 grammi di farina per dolci250 grammi di purea di zucca100 grammi di zucchero o 50 grammi di stevia1 pizzico di salemezza bustina di lievito per dolci1 cucchiaio di latte2 cucchiaini di cannella4 cucchiai di olio di semiPer prima cosa prepariamo la zucca:Dopo aver comperato una zucchetta la laviamo la dividiamo a metà, togliamo tutti i semi aiutandoci con un cucchiaio, e la inforniamo per circa 60in forno ventilato a 190 gradi.