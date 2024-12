Ilrestodelcarlino.it - Calendario del volontariato. Cesenati protagonisti

Dodici mesi di grandi emozioni. Regalate dai sorrisi di chi ogni giorno si mette in prima fila per aiutare gli altri. Martedì 24 dicembre, la vigilia di Natale, acquistando una copia del nostro giornale, si riceverà in omaggio ildedicato al mondo delterritoriale. Dietro alla copertina disegnata da Giancarlo Caligaris, si aprono dodici pagine dedicate al, ovvero al ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di fornire il loro aiuto alla comunità, partendo dagli ultimi, dai più fragili, da chi, spesso, non ha la voce per chiedere aiuto. L’iniziativa è sostenuta da Lungosavio centro commerciale, Service Fest Cesena, Uprise montascale, Casadei gioielli, Golinucci assicurazioni, Avis Forlì, Bcc Romagnolo, Amici dell’Hospice onlus, Fam, Formì, Volontaromagna.