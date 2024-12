Lanazione.it - Borse di studio Bvlg a 419 studenti. L’elenco dei premiati in Versilia, Garfagnana e Lunigiana

La Spezia, 20 dicembre 2024 - La Bancaanche quest’anno ha premiato l’impegno dei giovani del territorio. Anche quest’anno ben 419per quasi 120 mila euro erogati daaglimeritevoli. Gli appuntamenti sul territorio per premiare e vedereglisono avvenuti in:, nella Sala Congressi Una Hotel Lido di Lido di Camaiore;, nella Sala congressia Gramolazzo;, al Teatro Impavidi a Sarzana. Inoltre, nelle giornate dedicate agli, sono stati consegnati anche i Premi all’Eccellenza 2024, con i Premi Cosci, Park, Giannelli e i Rosoni d’argento creati perdagli artisti del territorio. Tanti anche quest’anno i premi eccellenza. Insono stati, per la musica e la cultura, la talent scout Mara Maionchi, il jazzista Andrea Tofanelli, la soprano Serena Farnocchia; per l’imprenditoria sul territorio la famiglia Maschietto (Hotel Augustus), Isola Spa (premio sostenibilità) e Franco Cervietti (laboratorio d’arte), per lo sport Angelo Pizzi (medico sportivo), Massimiliano Farris (viceallenatore Inter), Fabio del Medico (campione mondiale Keirin) e Anastasia Bertacchi (campionessa italiana under 16 di tennis) per lo sport; infine per il volontariato il gruppo 'Sulle ali dell’amicizia'.