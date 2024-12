Basket Serie A 2024 2025 | Trieste non si ferma battuta anche Cremona

Leggi su Sportface.it

Prosegue l’ottimo inizio di campionato della Pallacanestro, che nell’anticipo della dodicesima giornata delladiha superato la Vanoliper 91-83 davanti al pubblico amico del capoluogo friulano. Dopo il successo pesante sulla Virtus Bologna, i ragazzi di coach Christian Jamion archiviano un altro successo con cui si portano provvisoriamente al sesto posto solitario in classifica. Si fa sempre più concreta l’ipotesi di poter lottare, da neopromossa, per un posto nelle Final Eight di Coppa Italia. Perinvece arriva la decima sconfitta in questo campionato, con un penultimo posto che non può certo far dormire sonni tranquilli alla compagine guidata in panchina da Demis Cavina.A fine partita il tabellino esalta i 20 punti di Colbey Ross, che ne mette a segno 14 solo nel terzo quarto, oltre ai 19 del talentuoso quanto discontinuo Denzel Valentine.