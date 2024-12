Attentato a Magdeburgo | i morti salgono a 5 fra loro un bambino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 dicembre 2024 –a 5, fra i quali une oltre 200 feriti: continua ad aggravarsi il bilancio dell’avvenuto nella serata di ieri, al mercatino di Natale diin Germania, dove un uomo si è lanciato con l’auto contro la folla. Secondo il premier del land di Sassonia-Anhalt, tra i feriti 41 in condizioni gravi condizioni, riferisce la stampa locale.“Siamo molto preoccupati per i 40 feriti gravi”, ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in visita sul luogo dell’. Tra le vittime accertate dell’non risultano italiani, ha confermato la polizia tedesca alla nostra ambasciata a Berlino, fa sapere la Farnesina, che continua a monitorare la situazione dei feriti. Al momento non sono arrivate segnalazioni tra le centinaia di persone contattate finora.