Verona-Milan Montolivo | Fonseca non ha trovato equilibrio

Riccardo, ex capitano del, ha commentato a Sky il momento attuale di Pauloe l’avvicinamento della squadra alla sfida di questa sera contro l’Hellas. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "La classifica in Serie A non è soddisfacente, in Champions League invece va un po’ meglio.ad oggi, dopo quattro mesi, non ha ancoraungiusto nella squadra. Non ha creato subito feeling con i giocatori più importanti. Poi oggi è in totale emergenza, giudicarlo dalla partita di oggi sarebbe un po’ ingeneroso. Ha poi aggiunto: "Giocatori impermeabili a quello che succede fuori? No assolutamente no, è complicato: di contestazioni ne ho vissute, 3 cambi di proprietà in 7 anni di esperienza. Ti porta via una marea di energie ed è difficile da gestire".