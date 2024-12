Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Padova, perquisizioni ingiustificate a casa di due persone

: Risorse pubbliche destinate a ricercare cappotti, sciarpe e bombolette, 19 dicembre 2024: Di nuovo a, di nuovo una perquisizione ingiustificata e inutile. Ieri mattina, due agenti in borghese e quattro carabinieri in divisa si sono presentati in due case diverse con mandati di perquisizione nelle abitazioni di dueaderenti alla campagna Fondo Riparazione di. L’obiettivo della perquisizione? Cercare un cappotto beige, un cappotto nero, una sciarpa bianca e delle bombolette spray.Le duesono state prese di mira perché sospettate di avere scritto “1312? sulladi una Senatrice a. Tuttavia, si tratta di accuse infondate: le duesono completamente estranee ai fatti. Da tre anni,porta avanti azioni di disobbedienza civile nonviolenta che sono sempre state rivendicate pubblicamente, con la massima trasparenza e responsabilità.