Trump minaccia ancora di dazi l'Ue, pressioni per comprare gas e petrolio Usa

Il neo rieletto presidente degli Stati Uniti, Donald, torna are l’Unione Europea di. La provocazione è sull’acquisto die gas: se i Paesi membri non inizieranno apiùe gas dagli Stati Uniti, ci saranno conseguenze. Laarriva mentre l’Europa sta cercando di evitare una guerra commerciale con gli Usa e di fronteggiare la crescente pressione sul fronte energetico. Le implicazioni di queste dichiarazioni sono pesanti, soprattutto per la già delicata situazione economica globale.minacce dida parte diDonaldha utilizzato il suo social Truth per lanciare un avvertimento all’Unione Europea. Con una dichiarazione diretta, hato“fino in fondo” senon inizierà a compensare il suo enorme deficit commerciale con gli Stati Uniti.