Thesocialpost.it - Terremoto di 2.4 magnitudo vicino Montefusco: forte avvertimento ai residenti

Leggi su Thesocialpost.it

Un recente evento sismico ha scosso la tranquillità di, una piccola località in provincia di Avellino. Sebbene ildi2.4 non abbia causato danni strutturali significativi, ha certamente attirato l’attenzione deie delle autorità locali, sensibilizzando ulteriormente l’importanza della preparazione e prevenzione sismica. In questo articolo esploreremo i dettagli dell’accaduto, l’impatto psicologico sulla comunità e le misure preventive da adottare in futuro.Dettagli del2.4 e Dati InizialiAlle ore 14:30 circa del pomeriggio, i sismografi hanno registrato un movimento tellurico di2.4 nei pressi di. L’epicentro delsi trovava a una profondità di circa 10 chilometri, il che ha contribuito a farlo percepire distintamente dalla popolazione locale.