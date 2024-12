Oasport.it - Snowboard, 13 azzurri a Davos nello slalom parallelo per allungare la storica striscia di vittorie

L’Italia si avvicina come meglio non potrebbe all’ultima tappa di Coppa del Mondo dialpinoprima della sosta natalizia. Finora infatti sono arrivati sei successi tra maschile e femminile in quattro tappe e sei gare con ben sei podi: un inizio di stagione semplicemente pazzesco che glinon vogliono arrestaredi, in Svizzera.La formazione guidata da Cesare Pisoni si presenta in terra elvetica al completo con 13 atleti che andranno a caccia di un’altra vittoria che allungherebbe ulteriormente la. Ci sono i cinque vincitori stagionali, ossia Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Lucia Dalmasso, Daniele Bagozza e Jasmin Coratti, ma a loro si aggiungeranno Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Marc Hofer, Elisa Fava ed Elisa Caffont.