Quotidiano.net - Sentenza su Matteo Salvini: Piantedosi sottolinea il principio della linea politica del Governo Conte 1

Leggi su Quotidiano.net

"Sono infinitamente felice per. Ma soprattutto, da cittadino e da ministro, sottolineo l'importanza di questache riafferma unimportantissimo: non si può mettere sotto processo ladi un. Di questo si stava parlando a Palermo. E la verità è che la strategia contro l'immigrazione irregolare attuata dall'allora ministro dell'Internorappresentava coerentemente ladel1, collegialmente perseguita dall'esecutivo con il sostegnomaggioranza parlamentare. I magistrati hanno evidentemente riaffermato questoche è fondamentale per assicurare un corretto rapporto tra i poteri dello Stato". Lo dichiara il ministro dell'Interno