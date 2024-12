.com - Roma, incendio in una pasticceria di via Ostiense

Nel pomeriggio di oggi, unha interessato una storicasituata a, su via, al civico 54. L’episodio, scaturito presumibilmente da un corto circuito all’impianto elettrico, ha causato momenti di tensione nella zona.Le fiamme sono divampate poco prima delle 14, e due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente per domare il rogo. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicazioni tra i presenti. Tuttavia, l’ha avuto ripercussioni sulla rete elettrica locale., blackout in diversi quartieriL’incidente ha provocato un guasto alla rete di media tensione, mandando in tilt la linea elettrica e lasciando senza corrente diversi edifici fino alla zona della Garbatella. I tecnici di Acea, intervenuti sul posto, hanno isolato il problema e ripristinato l’elettricità dopo circa due ore.