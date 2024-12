Bergamonews.it - Operata d’urgenza a 107 anni: Tina sta bene e torna a casa per Natale

Ultracentenaria, un interventoall’addome in anestesia totale perfettamente riuscito e la vita continua. Non è uno scherzo e nemmeno un miracolo, ma una scelta dei professionisti della Chirurgiadel Policlinico di Milano.Questa è una storia da ricordare per l’Ospedale milanese, che entra nella rosa di quei rarissimi casi in Italia, in cui un ultracentenario supera brillantemente una procedura chirurgica d’emergenza. Sempre più spesso infatti in Pronto Soccorso si assistono pazienti over 65 con occlusioni addominali e i medici si trovano dinnanzi a molti casi in cui operare è la soluzione migliore, grazie alle nuove e moderne tecniche chirurgiche, sempre meno invasive, che sono il futuro della medicina.La protagonista è Clemen, detta, classe 1917, mamma e nonna premurosa, di origini emiliane, che non ha mai preso medicine ed è sempre stata superattiva e in buona salute.