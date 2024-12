Ilfattoquotidiano.it - Open Arms, accusa e difesa a confronto. I pm: “Migranti sequestrati, lesa la libertà”, l’avvocata Bongiorno: “No, potevano scendere”

Dal 1 al 20 agosto 2019 – 19 giorni in tutto – 147 persone furono tenute sulla nave della ong spagnolaperché l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini firmò un “divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale nazionale” per i “rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Decreto controfirmato dagli allora ministri dellae delle Infrastrutture e dei Trasporti, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Il Tar, il 14 agosto, sospese quell’atto evidenziando il pericolo per iche necessitavano di “immediata assistenza“, sottolineando che lo stesso Viminale aveva riconosciuto che l’imbarcazione era in distress, cioè in situazione di evidente difficoltà”.