Milan, Fonseca a rischio: ecco Allegri? Scaroni rivela tutto. Stadio: i piani. Maldini…

Tanto spazio concesso alsui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 20 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, giacché il Diavolo, che ha appena terminato di festeggiare - nei fischi e nella contestazione dei propri tifosi - la ricorrenza per i 125 anni di storia, si prepara già a rientrare in campo per una partita che potrebbe rappresentare davvero uno spartiacque della stagione. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'Pianeta.it'. PROSSIMA SCHEDA Tre appuntamenti perper tenersi il. Così scrive Gazzetta.it. Stasera a Verona, il 29 dicembre, in casa, chiusura del 2024 contro la Roma e il 3 gennaio, a Riad, semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Servono risultati importanti per il portoghese e il suo