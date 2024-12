Rompipallone.it - Mercato Serie A, dal Napoli al Como: Febragas sogna il colpaccio in difesa

CalcioA, Cesc Fabregasilindal: la situazione.A meno di due settimane dall’inizio della sessione invernale di calcio, cominciano a susseguirsi le voci relative ai colpi delle varie squadre diA. In molte sono a dover intervenire sulper limare e migliorare le proprie rose. A essere attive sulnon saranno solo le squadre di alta classifica, ma anche coloro che devono ottenere unada salvezza. Tra queste c’è ilche, potendo contare su una ricca proprietà, tenterà di ripetere quanto di buono fatto sulin estate.Se dal punto di vista offensivo, Fabregas può ritenersi soddisfatto dei suoi non si può dire altrettanto per quanto riguarda la. Ben 28, infatti, sono stati i gol subiti finora dai lariani nelle prime 16 gare di campionato e dunque si dovrà correre ai ripari per sanare la situazione.