Oasport.it - LIVE Conegliano-NEC Kawasaki, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: venete a caccia del primo posto nel girone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.49: L’Imocoè la favorita numero uno per la vittoria di questo torneo che ha già vinto due volte. La squadra di Santarelli deve però sistemare la questione qualificazione nella sfida di oggi con le campionesse di Giappone. Serve un set per ile anche con la sconfitta 0-3 lesarebbero certe della qualificazione ma siamo nell’ordine delle ipotesi più remote. In mattinata, dopo la sfida delle 12.30 tra Gerdau Minas e Tianjin che completa anche le sfide delA, la Prosecco Doc Imoco saprà anche se le toccherà il derby con Milano già in semifinale (accoppiamento al momento più probabile).7.46: la classifica delB vede al comandoe il Dentil Praiae con 6 punti, le giapponesi del Neccon 3 e le vietnamite del Ninh Binh già certe dell’eliminazione a quota 0.