Puntomagazine.it - Le arti incontrano il sacro nella parrocchia San Giovanni Battista di Gragnano

Leggi su Puntomagazine.it

Un viaggio emozionale tra arte, spiritualità e bellezza divina“Note di bellezza per raccontare un prodigio” è il titolo dello spettacolo che prenderà forma sabato 21 dicembre, alle 19,Sandi Gragnano (Napoli). Un evento di arte sacra contemporanea, perfetto mix di musica, danza, canto, prosa e cultura alla spiritualità, con ingresso libero e gratuito, che vedrà in scena il soprano Ilaria Tucci, l’attrice e drammaturga Mna Zaccaro, il sopranista Kevin Catone, la danzatrice Sabrina Santoro e il pianistaRusso. L’ideazione e la direzionestica portano, invece, la firma di Mauro Maurizio Palumbo,sta e docente dell’Accademia di Belledi Napoli, focalizzato sulla sperimentazione del teatro minimo e sulla performance art, che per l’occasione, ha voluto ricreare uno spazio in cui l’arte diventa mezzo per emozionare, riflettere e condividere la bellezza delin tutte le sue forme.