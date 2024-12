News.robadadonne.it - Kate e William, la cartolina di Natale quest’anno ha un significato in più

Il 2024 che sta per chiudersi non è stato tra i più semplici per i principi di Galles, con il cancro annunciato daMiddleton a marzo e le cure della principessa; tuttavia, i reali non hanno ovviamente voluto far mancare l’attesadicon cui augurano buone feste a tutti, diffusa a mezzo social, sul profilo Instagram ufficiale.E lo scatto,, è alquanto significativo, visto che si tratta di un fermo immagine tratto dal video con cui, lo scorso settembre,Middleton aveva annunciato di aver terminato la chemioterapia. Nell’immaginesono nel Nortfolk con i tre figli, George, 11 anni, Charlotte, 9 e Louis, 6. “Auguriamo a tutti un felice”, si legge nella Christmas Card.Assente da quasi tutti gli impegni ufficiali,Middleton ha ricominciato solo da poco a comparire in pubblico; l’ultima volta lo scorso 6 dicembre, all’Abbazia di Westminster, in occasione del tradizionale concerto Together at Christmas.