Inter dominante e pratica a San Siro | 2-0 all' Udinese nei quarti di finale ci sarà la Lazio

Millano, 20 dicembre 2024 – L’inizia la sua avventura in Coppa Italia con un successo netto sull’, assicurandosi il passaggio aidi, dove affronterà laa febbraio. Prestazione pragmatica per i nerazzurri, che aprono con decisione lo scenario sui tre fronti senza concedere nulla, se non nel. Simone Inzaghi utilizza la sfida per testare volti nuovi e soluzioni alternative. Esordio tra i pali per Josep Martinez (un buon colpo di reni nel), Bisseck impiegato da centrale alla “Acerbi”, Asllani chiamato a dirigere il centrocampo, Buchanan titolare a destra e un rientrante Frattesi in mediana. In attacco, spazio alla coppia Taremi-Arnautovic, decisiva per sbloccare il risultato. Un errore fatale Proprio l’austriaco firma l’1-0, approfittando di un errore di Ekkelenkamp e concretizzando l’azione avviata dall’iraniano con una conclusione precisa.