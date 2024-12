Tpi.it - Il grande equivoco di Donald Trump: così il divario tra aspettative e realtà può cambiare gli Usa

Questa volta non ci sono stati dubbi. Con 2,3 milioni di voti di vantaggio, la vittoria dialle elezioni di novembre è stata netta. L’affermazione del magnate newyorkese su Kamala Harris non è stata guastata da polemiche come quelle del 2016, con le accuse di intromissioni all’ultimo minuto per il caso relativo alle e-mail di Hillary Clinton, e non si è limitata alla mera conquista del collegio elettorale. Mettendo insieme una coalizione variegata, per molti versi inedita per i repubblicani,è riuscito a centrare la vittoria nel voto popolare, la prima volta per un repubblicano dal 2004 e la seconda dal 1988.Grazie a un aumento esteso dei consensi, anche tra gruppi che i democratici considerano da decenni parte della propria base,è diventato il primo dai tempi di Grover Cleveland, più di 100 anni fa, a fare il suo ritorno alla Casa bianca dopo una sconfitta.